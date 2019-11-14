  • الخميس 14 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:03 م
بحث متقدم
الأحوال المدنية السعودية

«الأحوال المدنية» السعودية تمنع تسجيل هذه الأسماء

أميرة رمز الدين

"مش محجبة".. تشعل النار بين طلاب دار العلوم جامعة القاهرة

بشار الأسد

«الأسد» يفجر مفاجآت جديدة عن مقتل البغدادي وبن لادن

تلاميذ

إصابة 60 تلميذًا بحالة تسمم ببنى سويف

لحظة اختطاف مسئول عراقي

شاهد.. لحظة اختطاف مسئول عراقي وسط بغداد

الفقي

"الفقي": مبارك صرح لي بهذا الشيء

ولي عهد أبو ظبي يمنح السيسي "وسام زايد"

ولي عهد أبو ظبي يمنح السيسي "وسام زايد"

"الجندي": الفساد محدش يقدر يمنعه

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية

تطور مفاجئ.. السعودية تتجه لإلغاء تأشيرة "عامل" نهائيا

تركي آل شيخ

"آل الشيخ" يعلن موعد اعتزال هذا النجم

تطور مفاجئ.. السعودية تتجه لإلغاء تأشيرة "عامل" نهائيا

عرب وعالم

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية

علي محمود

أخبار متعلقة
#

تأشيرة موحدة لزيارة السعودية والإمارات

#

بعد الأمر الملكي..السعودية تكشف سعر تأشيرة العمرة

#

قانون سعودي يصدم الأجانب العاملين بـ «الديلفري»

#

السعودية.. تطور مثير في قضية "عبير"

كشف مدير برنامج الفحص المهني في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نايف العمير، عن أن الوزارة قررت إلغاء تأشيرة أو مهنة "عامل" من نظامها بشكل نهائي.

وقال العمير، على هامش ورشة عمل، لاستعراض تفاصيل "برنامج الفحص المهني"، إن الوزارة تعمل على برنامج لتصنيف المهن وهيكلة بعضها  ومسمياتها في الإقامات والتأشيرات.

وأكد العمير، أنه سيتم مستقبلا إلغاء تأشيرة أو مهنة "عامل أو عاملة" من نظام الوزارة، وسيكون على الشركات إجراء التعديلات المطلوبة للتماشي مع النظام الجديد.

وأشار العمير، أنه بعد دراسة السوق، تبين وجود ثلاثة ملايين عامل، لا يملكون شهادات عليا، وإنما خبرات فقط، منهم مليون ونصف في مهن حرفية، كالحدادة، والكهرباء، والنجارة،  والنصف الآخر سائقون، وعمالة عادية غير متخصصة.

وأوضح العمير، أن البرنامج سيطبق  أولا على العمالة المقبلة من سبع دول؛ نظرا لارتفاع عدد العمالة المستقدمة منها، وهي  الهند والفلبين وسريلانكا وإندونسيا ومصر وبنجلادش وباكستان؛ حيث تشكل عمالة هذه الدول 95% من عدد العمالة المهنية المستقدمة.  


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "صلاح" ينتظم فى برنامجه العلاجي بالإمارات
» كواليس مران الأهلى الأخير
» زوجة يونس شلبي تكشف عن الحلم الذي مات بعده مباشرة
» مستشار بأكاديمية ناصر: العالم يلهث عشان يستفاد من خبرتنا
» ابن أصالة يكشف حقيقة انفصال والدته عن "العريان"
» فنانة شهيرة تنهار على الهواء وتردد: "لا أقبل بذلك"
» طالبة تفوز برئاسة اتحاد طلاب جامعة القاهرة
» أحمد صيام: حذروني من عادل إمام ولكني فوجئت بهذا الأمر
» الأهلى يواجه الاتصالات وديًا استعدادًا للجونة
» حلا شيحة: "أفلامي القديمة مكنتش أنا"
» «السكة الحديد» تعلن شروط ومواعيد مسابقة تعيينات جديدة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:02 م

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه