"الوزير": للأسف كل يوم بنخسر

14 نوفمبر 2019 - 11:30 ص





كشف وزير النقل المهندس كامل الوزير، عن خسارة كبيرة تتعرض لها وزارة النقل، بسبب مصاريف تشغيل القطارات، مؤكدا أن تشغيل القطار الواحد يتكلف 36 ألف جنيه ودخله الشهري 3 جنيهات، معقبا: "للأسف كل يوم بنخسر ".



وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية أجراها لبرنامج "علي مسئوليتي " المذاع عبر فضائية "صدي البلد" مع الإعلامي أحمد موسي، بأن محصلي التذاكر بالقطارات يتعرضون لمضايقات كثيرة من قبل الركاب، معقبا: "معظم الركاب بيركبوا بدون تذكرة".



وتابع وزير النقل قائلا: "توجد سلوكيات كثيرة خاطئة لدي الجمهور أهمها سلوك الباعة الجائلين بسبب عدم التزامهم ويجب أيضا عدم مضايقة الجمهور".

