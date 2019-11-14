"الوزير": للأسف كل يوم بنخسر

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كشف وزير النقل المهندس كامل الوزير، عن خسارة كبيرة تتعرض لها وزارة النقل، بسبب مصاريف تشغيل القطارات، مؤكدا أن تشغيل القطار الواحد يتكلف 36 ألف جنيه ودخله الشهري 3 جنيهات، معقبا: "للأسف كل يوم بنخسر ".

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية أجراها لبرنامج "علي مسئوليتي " المذاع عبر فضائية "صدي البلد" مع الإعلامي أحمد موسي، بأن محصلي التذاكر بالقطارات يتعرضون لمضايقات كثيرة من قبل الركاب، معقبا: "معظم الركاب بيركبوا بدون تذكرة".

 وتابع وزير النقل قائلا: "توجد سلوكيات كثيرة خاطئة لدي الجمهور أهمها سلوك الباعة الجائلين بسبب عدم التزامهم ويجب أيضا عدم مضايقة الجمهور".

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