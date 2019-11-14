» شبح الإصابات يطارد النجم قبل مواجهة الأهلى

14 نوفمبر 2019 - 10:27 ص

يعانى فريق النجم الساحلى التونسى من الإصابات قبل مواجهة الأهلى المصرى فى افتتاح مباريات دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها نهاية الشهر الجارى بتونس.

الظهير الأيمن للفريق وجدى كشريدة تعرض لإصابة عضلية، تتطلب حصوله على راحة سلبية لمدة تتجاوز الـ 10 أيام وفقا لما ذكرته صحيفة الشروق التونسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك العدد من النجوم لا يزالوا يعانوا من الإصابات على رأسهم حمزة لحمر ومحمد أمين بن عمر ومحمد المثناني وإيهاب المساكني من إصابات مختلفة بجانب الثنائي سليم بوخنشوش.

وأوضحت الصحيفة أن فريق "جوهرة الساحل" سوف يستعيد خدمات الثنائي المثناني وبوخنشوش قبل مواجهة الأهلي المرتقبة.