" مش هتسمعوهم تاني"..مسئول يزف خبرا سارا للمصريين

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القمر الصناعي

دي إم سي

المصرى

هيئة الاستشعار

مدحت مختار



أبدى مدحت مختار رئيس هيئة الاستشعار سابقا، سعاته بخبر إطلاق أول قمر صناعي مصري للاتصالات "طيبة 1" في نوفمبر المقبل قائلا: "ده مشروع استراتيجي، ودارسات الجدوى له عالية في كافة المجالات".

وأضاف مختار خلال اتصال هاتفي لبرنامج " 8 الصبح " المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، :" سوف يمكن للمواطن استخدام الشبكة في أي وقت و في أي مكان في مصر دون مشكلة و بنسبة 100% ".

و تابع ،القمر سوف ينهي مسكلة تعطيل الخدمة أمام المواطنين بكافة الجهات ، معقبا :" مس هتسمعوا فوت علينا بكرا أو السستم وقع تاني "، مستكملا :" هيكون عندنا شبكة أرضية يعترف العالم بقوتها ، مصر أصبحت تمتلك أقوي شبكة و أقوي و أسرع خدمة".

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