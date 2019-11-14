" مش هتسمعوهم تاني"..مسئول يزف خبرا سارا للمصريين

14 نوفمبر 2019 - 09:34 ص





أبدى مدحت مختار رئيس هيئة الاستشعار سابقا، سعاته بخبر إطلاق أول قمر صناعي مصري للاتصالات "طيبة 1" في نوفمبر المقبل قائلا: "ده مشروع استراتيجي، ودارسات الجدوى له عالية في كافة المجالات".



وأضاف مختار خلال اتصال هاتفي لبرنامج " 8 الصبح " المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، :" سوف يمكن للمواطن استخدام الشبكة في أي وقت و في أي مكان في مصر دون مشكلة و بنسبة 100% ".



و تابع ،القمر سوف ينهي مسكلة تعطيل الخدمة أمام المواطنين بكافة الجهات ، معقبا :" مس هتسمعوا فوت علينا بكرا أو السستم وقع تاني "، مستكملا :" هيكون عندنا شبكة أرضية يعترف العالم بقوتها ، مصر أصبحت تمتلك أقوي شبكة و أقوي و أسرع خدمة".

