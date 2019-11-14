  • الخميس 14 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:27 ص
بحث متقدم
الشيخ جابر المبارك

استقالة الحكومة الكويتية.. لهذا السبب

منتخب مصر

التشكيل المتوقع للفراعنة أمام كينيا

راشد الغنوشي

بعد رئاسته للبرلمان.. «العنوشي»: رئيس الحكومة لن يكون خارج هذه الدائرة

محمود شاهين مدير مركز التحاليل و الهيئة العامة للأرصاد الجوية

" بكرا مش سهل"..تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين

نجيب ساويرس

ساويرس: غسلت صحون في أكثر من دولة

شوقى غريب

الموعد والقنوات الناقلة لمنتخب مصر الأوليمبي والكاميرونى

قرار جمهوري

الرئيس السيسي يصدر قراراين جمهوريين .. تعرف عليهما

حسام البدرى

"الفراعنة" يفتتح مشوار أمم أفريقيا بمواجهة كينيا

مدحت مختار رئيس هيئة الاستشعار سابقا

" مش هتسمعوهم تاني"..مسئول يزف خبرا سارا للمصريين

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

برعاية مصر..وقف إاطلاق النار في غزة

"الفراعنة" يفتتح مشوار أمم أفريقيا بمواجهة كينيا

الرياضة

حسام البدرى
حسام البدرى

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

«صلاح» يغادر معسكر المنتخب ويطير لـ«إنجلترا»

#

مصر للشباب تستضيف مالى فى افتتاح أمم أفريقيا

#

"الكينج" يقترب من إحياء أمم أفريقيا للشباب

#

تعرف على زى "الفراعنة" بأمم أفريقيا للشباب

افريقيا

الفراعنة

كينيا

يواجه

امم

يواجه المنتخب المصرى نظيره الكيني فى افتتاح مشوار تصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون 2021، وذلك فى السادسة مساء اليوم على ستاد الجيش المصرى ببرج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

مباراة اليوم هى أول اختبار رسمي لـ "البدرى" الذى تولى القيادة الفنية خلفا للمكسيكى خافير أجيرى بعدما ودع بطولة الأمم الأفريقية مبكرًا.

"الفراعنة" خاضوا الفترة الماضية مباريتين وديتين، الأولى كانت أمام بتسوانا أكتوبر الماضى، وانتهت بالفوز بهدف نظيف، وأخيرا أمام ليبيريا لم يختلف الوضع كثيرا بعدما حققوا نفس النتيجة.  

طالب جهاز" البدرى" لاعبيه بضرورة حصد أول 3 نقاط فى افتتاح المشوار، خوفا من حدوث أى مفاجأة قد تربك حسابات الجهاز الفنى لاحقا.  

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو نادر لأحمد زكي يكشف سبب طلاقه من هالة فؤاد
» شبح الإصابات يطارد النجم قبل مواجهة الأهلى
» السكة الحديد: هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم
» هجوم جديد على أسما شريف منير..والأخيرة:"مش عاجبك امشي"
» الزمالك يواجه الأميرية وديًا على ملعب النادي
» رانيا يوسف :"أنا مبسوطة بالشتيمة"
» تعليق صادم من خطيبة هيثم أحمد زكي بعد وفاته
» وفاة فنان شهير .. والعزاء بمسجد عمر مكرم
» والدة محمد الشرنوبي تهاجم أمل رزق: ممكن أرد عليكي رد صح
» بعد رامي جمال .. فنانة تعلن إصابتها بمرض يشوه الوجه
» رسميًا.. تعديل موعد انطلاق «خليجي 24»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:44 ص

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه