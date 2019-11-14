شاهد .. آخر فيديو لـ"علاء علي" قبل وفاته بـ24 ساعة

14 نوفمبر 2019 - 08:04 ص

بثت فضائية صدى البلد مقطعا فيديو محزنا للاعب الزمالك السابق علاء علي قيل إنه التقط قبل 24 ساعة من وفاته.



وظهر "علي" وعلى وجهه ملامح الإنهاك ، بينما ظهر معه نجله الصغير وهو يتكلم قبل أن يقوم علاء علي بتقبيله .



وتوفي "علي" عن عمر يناهز 31 سنة بعد إصابته بمشاكل في القلب.



