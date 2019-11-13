» رسميًا.. تعديل موعد انطلاق «خليجي 24»

13 نوفمبر 2019 - 09:43 م

قرر المكتب التنفيذي لكأس الخليج العربي "خليجي 24"، تعديل موعد انطلاق البطولة لتقام خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 8 ديسمبر المقبل بعد قبول مشاركة السعودية والإمارات والبحرين بشكل رسمي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد، اليوم الأربعاء، بالعاصمة القطرية الدوحة، برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثان.

ومن المقرر أن تسحب غدًا الخميس، قرعة جديدة للبطولة الخليجية، المقرر إقامتها في قطر، بعد التغييرات التي طرأت عليها بمشاركة 8 منتخبات.