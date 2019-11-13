ارتفاع عدد الوفيات إلى 6 في حريق إيتاي البارود

13 نوفمبر 2019 - 09:29 م

ارتفع عدد الوفيات في حريق عزبة المواسير بمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، إلى 6 في حين أصيب 15 آخرون.

ونشب حريق هائل بالعزبة، بسبب تسرب من خط مواد بترولية في أرض زراعية بقرية المواسير بمركز إيتاي البارود.

وكان المهندس عبدالمنعم حافظ، رئيس شركة أنابيب البترول، قد صرح بأن السبب في كسر خط الغاز محاولة لصوص سرقة الغاز ظهر اليوم.

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن اللصوص حاولوا سرقة مواد بترولية، ولكنهم فشلوا، الأمر الذي نتج عنه حدوث تسرب في الخط، ما أدى إلى اشتعال النيران.

كما أرجع سبب الاشتعال إلى مادة تتفاعل بالاشتعال ألقاها الأهالي ببقعة بترول أدت إلى اندلاع النيران.

وقال: إن خط المواد البترولية على عمق 1.5 متر ويمتد إلى 200 كيلومتر.