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تصفيات أفريقيا.. نيجيريا تهزم بنين 1/2

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نيجيريا
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المصريون

بنين

فاز منتخب نيجيريا على نظيره البنيني، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب "أكوا إيبوم"، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية عشرة فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

كان منتخب بنين البادئ بالتسجيل عن طريق ستيفان سيسينيون، بعد مرور 3 دقائق فقط على بداية المباراة، ولكن نجح فيكتور أوسيمين فى إدراك هدف التعادل لمنتخب نيجيريا فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، من ركلة جزاء.

وفى الشوط الثانى، سجل سامويل كالو هدف الفوز لمنتخب نيجيريا فى الدقيقة 63 من زمن المباراة.

وفى مباراة أخرى، سقط منتخب الكاميرون فى فخ التعادل السلبى، أمام ضيفه منتخب كاب فيردى، فى المجموعة السادسة.

وجاءت نتائج المباريات التى أقيمت فى نفس التوقيت كالتالى:

ناميبيا 2 – 1 تشاد

غينيا بيساو 3 – 0 إسواتيني

سيراليون 1 – 1 ليسوتو 

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