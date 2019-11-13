مصر تتقدم بـ5 تقارير حقوقية للأمم المتحدة

13 نوفمبر 2019 - 08:13 م

أعلنت وزارة الخارجية اليوم، الأربعاء، أن مصر تقدّمت مصر بـ5 تقارير حقوقية للأمم المتحدة.

ولفتت إلى أن هذا يأتي في إطار حرص مصر على التفاعُل الإيجابي، والنشط مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

وأوضحت، في بيان، أنها تقدمت بالتقرير للّجان التعاهدية للمعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ولاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، واتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تُقدم صورة شاملة وتفصيلية عن سياسات الحكومة في المجالات المشار إليها.

وأكدت وزارة الخارجية، أن هذه التقارير تبرهن بصورة عملية احترام الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية، وجدية التناول المصري لملف حقوق الإنسان، وذلك عن اقتناع ذاتي بأهمية حقوق الإنسان، باعتبارها إحدى أولويات الحكومة المصرية وجزءًا مهمًا من إستراتيجية التنمية الشاملة.