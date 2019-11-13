  • الأربعاء 13 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:06 م
بحث متقدم
جانب من الفيديو

مفاجأة صادمة.. محاولة سرقة وراء حريق إيتاي البارود

أحمد الطيب، شيخ الأزهر

بيان عاجل من الأزهر بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

مرتضى

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويرد على الفيديو المتداول

جانب من الفيديو

فصل الكهرباء عن إيتاي البارود

جانب من الفيديو

فيديو.. حريق هائل ووقوع إصابات نتيجة كسر في خط أنابيب

الغنوشي

«الغنوشي» رئيسًا للبرلمان التونسي

محمود حسين يحضر جنازة والده في حراسة الأمن

مراسل «الجزيرة» يحضر جنازة والده في تأمين«الداخلية»

البدري

«البدري»: جاهزون لمواجهة كينيا.. وأمتلك بديل «صلاح»

ترامب وأردوغان

عرض مثير من «ترامب» لـ«أردوغان» بـ100مليار دولار

ابوتريكة

«أبوتريكة» قريبًا في مصر

«الغنوشي» رئيسًا للبرلمان التونسي

عرب وعالم

الغنوشي
الغنوشي

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

بالصور.. الرئيس التونسي ينتشل طفلًا من القمامة

#

ترشح "الشاهد" يشعل الانتخابات التونسية

#

صورة.. نجم "الأهلي" يقدم التعازي في الرئيس التونسي

#

رئيس الوزراء ينعى الرئيس التونسي الراحل

تونس

البرلمان التونسي

الغنوشى

ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن المفاوضات التي جرت داخل البرلمان التونسي اليوم، الأربعاء، انتهت إلى التوافق على رئاسة رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي للمجلس.

ونقلت عن النائب عن حزب "قلب تونس"، عياض اللومي، قوله إن الجلسة الأولى للبرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، توصلت إلى اتفاقين بشأن رئاسة البرلمان والحكومة.

وذكر أنه تم التوافق على رئاسة "الغنوشي" للبرلمان، ونائبته سميرة الشواشي عن حزب قلب تونس.

وأوضح أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بترشيح شخصية غير حزبية مستقلة لتشكيل الحكومة لا تنتمي للنهضة ولا لحزب قلب تونس.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» إثيوبيا تفاجئ الجميع بالإنتهاء من بناء سد جديد
» محافظ البحيرة: وفاة شخصين فى حريق إيتاي البارود
» النائب العام يوضح أسباب إخلاء سبيل المتهمين فى "فتاة العياط"
» بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حريق إيتاي البارود
» النيابة تكشف سبب إخلاء سبيل متهمين في قضية«فتاة العياط»
» بعثة منتخب كينيا مهددة بالطرد من فندق إقامتها
» «صلاح» يغادر معسكر المنتخب ويطير لـ«إنجلترا»
» طارق يحيى يعتذر لـ«مرتضى منصور»
» "الصحة" تعلن خطتها لمحاربة الذباب الناقل للعدوى
» «عبدالعال» مديرًا فنيًا لفريق بتروجت
» المغرب.. سحل مسنة مقعدة بسبب تذكرة ترام

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:00 ص

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه