فنانة شهيرة: "حلمت بهيثم زكى خايف فى قبره"

كشفت الفنانة ميريهان مجدى، شقيقة الفنانة "روبى"، عن رؤياها الفنان الراحل أحمد زكى في المنام.

وكتبت الفنانة الشهيرة بـ"كوكى"، عبر حسابها على فيس بوك: "أنا حلمت إن هيثم داخل قبره وعاوز يروح يشوف باباه ومامتو وأنا قعدت أقولوا متخفش يا حبيبي هيسألوك كام سؤال وتروح لماما وبابا على طول".

وتابعت: "يارب اجمعهم هما الثلاثة والجنة إن شاء الله".

ويوم الخميس الماضى، عثرت أجهزة الأمن على جثة الفنان الراحل داخل منزله بالشيخ زايد، حيث كان يعيش وحيدًا، وذلك بعد بلاغ من خطيبته وخالته بعدم رده على اتصالاتهما عبر الهاتف.