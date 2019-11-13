» "الصحة" تعلن خطتها لمحاربة الذباب الناقل للعدوى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خطتها للترصد الحشري النشط والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض والتي يتم تنفيذها سنويًا لمواجهة التغيرات المناخية وخفض الكثافة الحشرية للذبابة المنزلية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه يتم تنفيذ الخطة حاليًا بجميع المحافظات لخفض الكثافة الحشرية للذباب المنزلي، خاصةً بعد ما تردد عن انتشار الذباب في بعض المحافظات.

وأكد" مجاهد"، أنه تم توزيع منشور خاص بالإجراءات الصحية لمواجهة آثار التغيرات المناخية والأمطار والسيول على مستوى جميع مديريات الشئون الصحية، مشيرًا إلى تشكيل فرق للطوارئ للتحرك السريع للاستكشاف في حالة حدوث أمطار غزيرة أو سيول ووضع خطة للطوارئ خاصة بأعمال الترصد الحشري النشط والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض في الأماكن ذات الأمطار الغزيرة أو السيول.