أول تعليق لمدرب غانا على «الفوطة المسحورة»

13 نوفمبر 2019 - 05:17 م

أبدى إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي، ثقته الكبيرة في قدرة لاعبيه على التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، قبل مواجهة مالي غدًا الخميس في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

وقال «تانكو» في المؤتمر الصحفي: «فريقي لديه فرصة للتأهل للمرحلة المقبلة، مالي لا تمتلك نقاط ولكن أظن أنها لن تتراخي في المباراة، مباراة الغد في منتهي الصعوبة للفريقين، عموما أنا متفائل جدا لحصد النقاط الثلاث والحفاظ على فرصنا في التأهل للدور المقبل».

وخسر منتخب غانا أمام مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد أن تعادل 1-1 أمام الكاميرون في الجولة الأولى، ويواجه مالي في الثامنة مساء الغد على استاد السلام.

وأضاف المدير الفني لمنتخب غانا: «لسوء الحظ خسرنا في أخر دقيقة أمام مصر، وكرة القدم هي لعبة الدقائق الأخيرة، بالتأكيد كان لمشجعي الفراعنة دور كبير ومؤثر، كما أن بعض لاعبي فريقي أصابهم الإرهاق في الدقائق الأخيرة».

وتابع: «بعد الانتهاء من مباراة مصر كان من الصعب لنا أن ننام، لذا استغلينا الفرصة وتحدثت معهم بالفندق عن الخسارة وضرورة الفوز على مالي في مباراة الغد».

وأكمل: "بالرغم من خروج مالي من المسابقة ولكنهم لا يريدون أن يكونوا في ذيل الجدول، لذا ستكون مباراة صعبة، نلعب على الفوز وننتظر نتيجة مباراة مصر والكاميرون، سنضع كل تركيزنا في المباراة فقط ولن نتابع المباراة الأخرى بين مصر والكاميرون، والأهم أن نفوز على مالي ثم ننتظر النتيجة".

وتطرق تانكو في المؤتمر، إلى واقعة (الفوطة) الشهيرة لحارس مرمى غانا، وعلق قائلاً: «كل لاعب يؤمن بأشياء، وهذا شيء يخصه فقط».

وكان دكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قد نشر صورة حاملا «فوطة» مكتوب عليها بخط اليد: «حسبي الله ونعم الوكيل»، مؤكدًا أنه وجدها بجانب مرمى منتخب غانا خلال المباراة التي جمعته مع المنتخب المصري.