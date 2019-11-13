  • الأربعاء 13 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:44 م
بحث متقدم
الطفل يوسف

بينهم ضابط.. السجن 5 سنوات للمتهمين بقتل الطفل يوسف

جانب من الاجتماع

الحكومة توافق على «مشروع عفو» عن سجناء في 25 يناير

فوطة حارس مرمى غانا

أول تعليق لمدرب غانا على «الفوطة المسحورة»

أرشيفية

إثيوبيا تفاجئ الجميع بالإنتهاء من بناء سد جديد

شقيق هيثم أحمد زكي

«بطل الأبطال».. هيثم زكي يبهر الجميع بفيديو قبل وفاته بيومين

بحر

طن من الكوكايين بشواطيء دولة أوربية .. لهذا السبب

أول شهيد بالثورة اللبنانية

جنبلاط: مقتل "أبو فخر" وحدنا.. ومواصلة الثورة أكبر تكريم له

ترامب: الرجل الثالث في داعش في ورطة

ترامب: الرجل الثالث في داعش في ورطة.. وعيوننا عليه

حسام البدري

مأزق كبير لـ"البدري" في أول تجربة رسمية مع المنتخب

مظاهرات لبنان

تصعيد جديد في لبنان.. المحتجون يرفضون مقابلة الرئيس

أول تعليق لمدرب غانا على «الفوطة المسحورة»

الرياضة

فوطة حارس مرمى غانا
فوطة حارس مرمى غانا

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مفاجأة مدوية عن الفوطة المسحورة بمرمي منتخب غانا

#

أول تعليق من نتنياهو على اغتيال القيادي الفلسطيني

#

أول تعليق لترامب على تهمة "اغتصاب صحفية"

#

أول تعليق لـ«قرقاش» على اتفاق اليمن

غانا

المصريون

تانكو

أبدى إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي، ثقته الكبيرة في قدرة لاعبيه على التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، قبل مواجهة مالي غدًا الخميس في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

وقال «تانكو» في المؤتمر الصحفي: «فريقي لديه فرصة للتأهل للمرحلة المقبلة، مالي لا تمتلك نقاط ولكن أظن أنها لن تتراخي في المباراة، مباراة الغد في منتهي الصعوبة للفريقين، عموما أنا متفائل جدا لحصد النقاط الثلاث والحفاظ على فرصنا في التأهل للدور المقبل».

وخسر منتخب غانا أمام مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد أن تعادل 1-1 أمام الكاميرون في الجولة الأولى، ويواجه مالي في الثامنة مساء الغد على استاد السلام.

وأضاف المدير الفني لمنتخب غانا: «لسوء الحظ خسرنا في أخر دقيقة أمام مصر، وكرة القدم هي لعبة الدقائق الأخيرة، بالتأكيد كان لمشجعي الفراعنة دور كبير ومؤثر، كما أن بعض لاعبي فريقي أصابهم الإرهاق في الدقائق الأخيرة».

وتابع: «بعد الانتهاء من مباراة مصر كان من الصعب لنا أن ننام، لذا استغلينا الفرصة وتحدثت معهم بالفندق عن الخسارة وضرورة الفوز على مالي في مباراة الغد».

وأكمل: "بالرغم من خروج مالي من المسابقة ولكنهم لا يريدون أن يكونوا في ذيل الجدول، لذا ستكون مباراة صعبة، نلعب على الفوز وننتظر نتيجة مباراة مصر والكاميرون، سنضع كل تركيزنا في المباراة فقط ولن نتابع المباراة الأخرى بين مصر والكاميرون، والأهم أن نفوز على مالي ثم ننتظر النتيجة".

وتطرق تانكو في المؤتمر، إلى واقعة (الفوطة) الشهيرة لحارس مرمى غانا، وعلق قائلاً: «كل لاعب يؤمن بأشياء، وهذا شيء يخصه فقط».

وكان دكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قد نشر صورة حاملا «فوطة» مكتوب عليها بخط اليد: «حسبي الله ونعم الوكيل»، مؤكدًا أنه وجدها بجانب مرمى منتخب غانا خلال المباراة التي جمعته مع المنتخب المصري.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» المغرب.. سحل مسنة مقعدة بسبب تذكرة ترام
» شكى في زوجتى يكاد يقتلنى!
» وزير النقل: نستهدف ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة في المنظومة
» «جون ليجند».. أول رجل أسود يتوج بلقب "الأكثر جاذبية على قيد الحياة"
» انتبه.. 5 علامات إذا ظهرت عليك اترك العمل فورًا
» عام علي عودة مركبة الفضاء اليابانية إلي الأرض
» البندقية تغرق في فيضانات تاريخية
» الحريري يوجه رسالة للجيش والمواطنين
» المالية: حزمة تشريعية جديدة أمام مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي
» هكاذ علق " أحمد حلمي" على أفلام الزمن الجميل..والجمهور يررد
» منظمات حقوقية تعقد ندوة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:33 م

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه