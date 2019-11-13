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«العاصي»:

«أبوتريكة» قريبًا في مصر

الرياضة

ابوتريكة
ابوتريكة

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مصر

المصريون

الاهلى

ابوتريكة

كشف الناقد الرياضي جمال العاصي، المدير التنفيذي السابق لنادي بيراميدز، عن عودة الأسطورة محمد أبوتريكة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، إلى مصر قريبا.

وكتب «العاصي» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «قريبًا أبو تريكة في القاهرة..عاش الوطن الأم».

يأتي ذلك بعد أيام قليلة، من حديث المستشار السعودي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن رغبته الشديد في عودة لاعب الأهلي السابق للقاهرة، حيث وجه الصحفي أحمد جلال تساؤلًا هل يكون لـ«آل الشيخ» دور في حل أزمة اللاعب بعد ترحيب المسئولين؟

الحديث عن عودة الماجيكو إلى وطنه ليست المرة الأولى منذ مغادرته للعمل في قناة بي إن سبورت القطرية لتحليل مباريات الدوري الإنجليزي.

ففي شهر مارس من العام الماضي أعلن الناقد الرياضي علاء عزت المقرب من الساحر عودته إلى مصر قادما من قطر بعد توصية نيابة النقض برفع اسمه من قوائم الإرهاب.

كما ألمح محمد أبوتريكة حينها إلى عودته إلى وطنه وكتب تويته صغيرة قال فيها «قريبا» بجانب علم مصر، في إشارة إلى عودته إلى الوطن قريبًا.

ونالت «تويتة» أبوتريكة استحسان عدد كبير من متابيعه، وأيضا لاعبي الكرة الحاليين أمثال أحمد مجدي وأحمد الشيخ والحارس علي لطفي وعلقوا عليها بترحيب كبير.

وكانت نيابة النقض أوصت وقتها بإلغاء قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر بإدراج محمد أبو تريكة، بقوائم الكيانات الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى وجود مؤشرات على عودة الماجيكو لمصر مرة أخرى.

وكان هناك مؤشران وقتها لعودة نجم الكرة المصرية، هما:

المؤشر الأول

أول تلك المؤشرات التدوينة التي ألمح فيها اللاعب محمد أبو تريكة عن نيته ورغبته في العودة إلى مصر مرة أخرى، حيث كتب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قريبًا"، ورافق التدوينة أعلام مصر، في إشارة منه لعودته لمصر قريبًا.

وحرص أحمد الشيخ، نجم النادي الأهلي المعار في صفوف نادي الاتفاق السعودي، على تهنئة "تريكة" وذلك عبر حسابه على "تويتر"، حيث علق قائلًا: "دى أحلى حاجه هتحصل فى 2018 إن شاء الله"، ليرد أبو تريكة قائلًا: "شكرًا جدا يا أحمد يا نجم".

كما قام سعد سمير لاعب نجم النادي الأهلي ونجم منتخب مصر، بتهنئة محمد أبو تريكة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، حيث علق قائلًا: "هتنور الدنيا يا نجم الألبومات"، ليرد الأخير: "ماشي يا سعد يا نجم الدفاعات".

المؤشر الثاني

أما ثاني المؤشرات تتمثل في تناول الإعلام لإمكانية عودة الساحر، حيث قال الإعلامي تامر أمين، إن النيابة العامة أصدرت توصية برفع الحجز عن أموال اللاعب أبوتريكة، مشيرًا إلى أن أبو تريكة أعلن أنه سيعود قريبًا لمصر، عقب تلك التوصية.

وأضاف "أمين"، وفتها خلال برنامجه: "قلبي مش قادر يكرهه، ولكن إذا ثبت أنه تورط في عمل يسىء للدولة، سيكون هناك كلام أخر"، مطالبًا الدولة إثبات حقيقة تورط "أبوتريكة" في أعمال إرهابية، متابعًا: "لو ثبت براءة أبو تريكة، يبقا عفا الله عما سلف، ونقوله حللت أهلا ونزلت سهلا".

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