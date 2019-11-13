الحكومة توافق على «مشروع عفو» عن سجناء في 25 يناير

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مصر

المصريون

الاهلى

ابوتريكة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض الفئات من المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، وفقاً لاشتراطات محددة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافق 25 يناير لعام 2020.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء.

كما وافق المجلس، خلال الاجتماع، من حيث المبدأ، على السير في إجراءات استصدار قرار بمنح التزام مرافق عامة، لإنشاء وتشغيل وإعادة تسليم ميناء قنا النهري «دندرة» لمدة ثلاثين عاماً، وذلك في إطار تفعيل منظومة النقل النهري، لما له من عائد على الاقتصاد المصري، ومزاياه العديدة في خفض تكلفة النقل، واستهلاك الوقود، وصيانة الطرق، وتقليل التكدس عليها، وانخفاض معدل وقوع الحوادث، إلى جانب تحسين الظروف البيئية لانخفاض حجم الانبعاثات من العوادم.

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