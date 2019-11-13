ترامب: الرجل الثالث في داعش في ورطة.. وعيوننا عليه

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ترامب: الرجل الثالث في داعش في ورطة
ترامب: الرجل الثالث في داعش في ورطة

عبد القادر وحيد

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داعش

ترامب

ورطة

الرجل الثالث

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرجل الثالث بتنظيم " داعش" في ورطة، وهو تحت أعيينا في الملاحقة.

وأضاف خلال جلسة أسئلة وأجوبة عقب كلمة في النادي الاقتصادي بنيويورك : الرجل الثالث في داعش في ورطة كبيرة، ولدينا عين عليه".

وأوضح ترامب أننا قتلنا الرجل الأول والثاني في داعش، وأعيينا مركزة على الرقم الثالث.

يذكر أن غارة جوية أمريكية كانت قد استهدفت الرجل الثاني  في داعش، حيث يرجح أنه أبو الحسن المهاجر، وذلك عقب مقتل أبو بكرالبغدادي زعيم التنظيم بساعات.


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