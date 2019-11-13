مأزق كبير لـ"البدري" في أول تجربة رسمية مع المنتخب

يواجه حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول، أزمة كبيرة في أول مواجهة له، غدا الخميس، عندما يلتقي المنتخب مع نظيره الكيني في بداية تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، والمقررة لها في السادسة مساءا.



وكان بيراميدز قد افتعل أزمة مع منتخب مصر بعد إصراره على تأجيل إرسال لاعبيه لمعسكر الفراعنة، حتى تأتي المهلة الرسمية المحددة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وهي 72 ساعة قبل مواجهة كينيا، عكس ما كان يريده البدري بقدومهم قبل المباراة الماضية أمام ليبيريا لتجربة اللاعبين خلال هذه الودية، لكن بيراميدز أصر على قراره ما جعل "البدري" يتخذ قرارا باستبعاد لاعبي بيراميدز السبعة، وهم: عبد الله السعيد، محمد حمدي، عمر جابر، أحمد أيمن منصور، محمد فاروق، إسلام عيسى، رجب بكار.



وما زاد الأمور تعقدا أمام حسام البدري هو الإصابات التي ضربت 4 لاعبين من المنتخب وعلى رأسهم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، والذي تأكد غيابه عن هذه المواجهة بسبب شكواه من الإصابة التي لحقت به في مباراة ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي وطاردته في المباريات التالية للريدز، ما جعله يضع ثلج على قدمه عقب نهاية المباراة الماضية لليفربول أمام مانشستر سيتي وبعدها أكد محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، عدم جاهزية اللاعب الطبية لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر، ليبتعد "مو" عن صفوف المنتخب تحت قيادة البدري حتى الآن.



وسبق محمد صلاح في الإصابة ثلاثة لاعبين آخرين، لعل أبرزهم هو منقذ حسام البدري والمنتخب في الوديتين الماضيتين، حمدي فتحي، لاعب وسط النادي الأهلي، والذي أصيب بقطع في غضروف الركبة، وسيغيب على إثر ذلك ما يقرب من ثلاثة أشهر، قبل أن يتوجه اللاعب لألمانيا لتلقي العلاج.



كما طالت لعنة الإصابات محترفا آخر هو أحمد حسن كوكا، لاعب سبورتينج براجا البرتغالي، والذي خرج من معسكر المنتخب لهاتين المباراتين، بسبب الإصابة في الركبة وخضوعه لعملية جراحية وسيغيب عن الملاعب لمدة 60 يوما.



ولم تكتف الإصابات من لاعبي المنتخب بعدما طالت أيضا لاعب آخر من الأهلي هو حسين الشحات، إذ تعرض اللاعب لكدمة قوية في الركبة خلال ودية ليبيريا الماضية، وتحوم الشكوك حول مشاركته في مواجهة كينيا غدا الخميس.

