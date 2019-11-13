عضو«الشورى السعودي» تفجر مفاجآت عن "النسويات"

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أخبار السعودية

النسويات

النسويين

كوثر الأربش

مجلس الشورى السعودي

شنت كوثر الأربش عضو مجلس الشورى السعودي، هجوما حادا على النسويات والنسويين؛ بعد بيانات رئاسة أمن الدولة وحقوق الإنسان، وعدم تصنيف " النسوية" كجريمة.

وقالت الأربش في سلسلة تغريدات لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إذا لم نتمكن من تصنيف النسوية، لنحمي المواطنين من انتهاك كرامتهم وأعراضهم من قبل النسويين والنسويات لنحمي المواطن من محاربة عبادته، وشتم مسجده، ومحاربة امرأة لحجابها وحشمتها، ما ذنب المواطن يحرم من حرية رأيه وحرية اختياراته إذا ما خالفت هوى النسويين"؟.

وتابعت:"إني أطالب هنا عني وعن كل مواطن تضرر من شتم ونيل وهتك أعراض وقذف تهم وتحريض من يسمون أنفسهم نسويات ونسويين، أطالب بإنصافنا، فإذا كانت النسوية ليست جرما، حقنا في احترامنا وعدم شتمنا وانتهاك كرامتنا، حقنا في رفض فكرهم وغلوهم وبذائتهم ليس جرما أيضا".

وأضافت:" لا يوجد عاقل متزن يقف ضد حقوق المرأة، لكن لسنا مجبرين على الانبطاح لهم ينتهكون كرامتنا ويهدمون أسرنا وينالون من ديننا وقيمنا، لو كانت النسوية فعلا مصداق للمطالبة بحقوق المرأة، لماذا لا يقف معها الجميع؟ الجواب ببساطة لأنها انتهكت كرامة الجميع.


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