» الحريري يوجه رسالة للجيش والمواطنين

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طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، اليوم الأربعاء، قادة الجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي بضمان حماية المواطنيين وسلامة المتظاهرين.

وجاء في بيان صادر عن الحريري:"تابع الرئيس سعد الحريري وحتى الساعات الأولى من الفجر مجريات الأحداث والتحركات الشعبية في العاصمة والضواحي وسائر المناطق اللبنانية، وأجرى لهذه الغاية اتصالين مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، وقائد قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مشددا على وجوب اتخاذ كافة الإجراءات التي تحمي المواطنين، وتؤمن مقتضيات السلامة للمتظاهرين".

وتابع البيان، وناشد الحريري،:" كافة المواطنين في كل المناطق الحفاظ على حراكهم السلمي، وقطع الطريق على المصطادين في الماء العكر، منبها إلى :" مسئولية الجميع، سلطة وقيادات ومؤسسات عسكرية وأمنية وتحركات شعبية في حماية البلاد والتضامن في مواجهة التحديات".   


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