مفاجأة في فيديو رقص الشاب السعودي مع أجنبية بالعلا

13 نوفمبر 2019 - 11:23 ص

كشف شاب أردني حقيقة الفيديو الذي تم تداوله بصورة واسعة، والذي ظهر فيه شاب زعموا أنه سعودي وهو يرقص مع فتاة أجنبية بمدينة العلا.

ودحض الشاب الأردني ما تردد من شائعات حول رقص الشاب السعودي مع الفتاة ، في بمدينة صالح قائلا على حسابه في تويتر : " أنا صاحب المقطع .. أنا من الأردن واسمي بدر الزاويدة".

واعترف الشاب الأردني أن المقطع تم تصويره في وادي وام جنوبي الأردن، وهو ما يقطع الشائعات حول ما تم تداوله أن مقطع الفيديو لشاب سعودي مع أجنبية بمدينة صالح بالعلا شمالي السعودية.



