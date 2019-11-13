بعد العزل..ترامب: سأتولى رئاسة حكومة إسرائيل فورا

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الحياة السياسية

ترامب
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علي محمود

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إسرائيل

ترامب

عزل ترامب

رئاسة حكومة إسرائيل

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من إجراءات عزله عن الحكم؛ معربا عن نيته تولي منصب رئيس وزراء لإسرائيل.

وقال ترامب، في كلمة له، ألقاها أمام حشد ذي أغلبية يهودية، خلال فعالية عقدت في نيويورك ضمن إطار حملته الانتخابية، إن إدارته تعمل جاهدة على دعم إسرائيل، لافتا إلى أن نسبة تأييده في إسرائيل تبلغ 98%.

وتابع ترامب:"في الواقع إذا حدث شيء هنا فإنني سأتوجه إلى إسرائيل، وسأتولى منصب رئيس الوزراء على وجه السرعة".

وتطرق ترامب، إلى مشاورات تشكيل الحكومة في إسرائيل؛ بعد انتخابات الكنيست الثانية منذ بداية العام الجاري؛ متسائلا عن ماهية النظام الانتخابي في إسرائيل.

وأعرب ترامب عن قلقه إزاء تصعيد العنف الأخير حول قطاع غزة واصفا إياه بـ"الأمر المجنون".


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