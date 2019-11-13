الإخوان قاعدين برا و بيرموا عيالهم للأسد ياكلهم في مصر

13 نوفمبر 2019 - 11:04 ص

شن الدكتور معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، هجوما ناريا غلي جماعة الإخوان المسلمين قائلا :" جماعة الإخوان تدعوا إلي عنف جديد رغم أنها تتنهي حاليا بمعدل أعلي ،لكنها تصر علي العنف".



و أضاف عبد الفتاح خلال قلاء له ببرنامج "الان" المذاع عبر فضائية" ، " إكسترا نيوز" ، موجها حديثه للإخوان ،:" هتقرفني هقرفك ، هتعمل حاجة غلط هيتقبل عليك أنت واللي مساندك ،معقبا :" قيادات الإخوان قادة برا و مكيفة نفسها و بترمي عيالها هنا للأسد ايكلها في مصر ".



و تابع موجها حديثه لقيادات الجماعة بالخارج ،" خلي في أخلاق أنتوا بتنقذوا نفسكم و بترموا عيالكم للأسد ياكلهم تعالوا عشان الأسد ياكلكم أنتم ".



وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، إلي أن العلاقة بين الإخوان و الدولة المصرية تتلخص في خسارة أحد الأطراف أمام الآخر ".

