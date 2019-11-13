  • الأربعاء 13 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:19 م
بحث متقدم
ترامب

بعد العزل..ترامب: سأتولى رئاسة حكومة إسرائيل فورا

فيسبوك

صادم.."فيسبوك" يتجسس على هواتف آيفون سرًا

فيديو منسوب لشاب سعودي

مفاجأة في فيديو رقص الشاب السعودي مع أجنبية بالعلا

الرئيس الامريكي

جلسات علنية بالكونجرس لعزل ترامب

معتز عبد الفتاح

الإخوان قاعدين برا و بيرموا عيالهم للأسد ياكلهم في مصر

أردوغان وترامب

أسرار صفقة الـ100 مليار دولار بين ترامب وأردوغان

طعن فرقة مسرحية بالرياض

تعرف على مصير طاعن الفرقة المسرحية بالرياض

تامر أمين

" تلت أرباع البلد هتنام علي البرش"..تعقيب صادم لإعلامي علي الهواء

خالد الجندي

مفاجأة مدوية عن الفوطة المسحورة بمرمي منتخب غانا

اليسا

إليسا تفاجيء متابعيها:"رئيس الجمهورية لا يمثلني"

معتز عبد الفتاح :

الإخوان قاعدين برا و بيرموا عيالهم للأسد ياكلهم في مصر

الحياة السياسية

معتز عبد الفتاح
معتز عبد الفتاح

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

عبد الحليم قنديل: "الديمقراطية لا تُبنى في الفراغ"

#

تفاصيل الحرب التي يخوضها «ماسبيرو» ضد قنوات الإخوان

#

«الوطنية للإعلام» تكشر عن أنيابها ضد قنوات الإخوان

#

داعية يكشف نصيحة «الدعوة السلفية» التي رفضها «مرسي»

الإخوان

السيسي

إكسترا نيوز

معتز عبد الفتاح

شن الدكتور معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، هجوما ناريا غلي جماعة الإخوان المسلمين قائلا :" جماعة الإخوان تدعوا إلي عنف جديد رغم أنها تتنهي حاليا بمعدل أعلي ،لكنها تصر علي العنف".

و أضاف عبد الفتاح خلال قلاء له ببرنامج "الان" المذاع عبر فضائية" ، " إكسترا نيوز" ، موجها حديثه للإخوان ،:" هتقرفني هقرفك ، هتعمل حاجة غلط هيتقبل عليك أنت واللي مساندك ،معقبا :" قيادات الإخوان قادة برا و مكيفة نفسها و بترمي عيالها هنا للأسد ايكلها في مصر ".

و تابع موجها حديثه لقيادات الجماعة بالخارج ،" خلي في أخلاق أنتوا بتنقذوا نفسكم و بترموا عيالكم للأسد ياكلهم تعالوا عشان الأسد ياكلكم أنتم ".

 وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، إلي أن العلاقة بين الإخوان و الدولة المصرية تتلخص في خسارة أحد الأطراف أمام الآخر ".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» عام علي عودة مركبة الفضاء اليابانية إلي الأرض
» البندقية تغرق في فيضانات تاريخية
» الحريري يوجه رسالة للجيش والمواطنين
» المالية: حزمة تشريعية جديدة أمام مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي
» هكاذ علق " أحمد حلمي" على أفلام الزمن الجميل..والجمهور يررد
» منظمات حقوقية تعقد ندوة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر
» بالفيديو.. سمكة بوجه إنسان تثير الجدل علي مواقع التواصل
» الإمارات.. مصرع طفلين في احتراق مركبة بأبوظبي
» "بهاء أبو العطا" حي في فلسطين من جديد
» طلب إحاطة لوزير الكهرباء لإطلاق مدد الإشعارات والأجازات بدون أجر
» ملك يهدي أسطولا من السيارات لزوجاته الـ 14

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:42 م

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه