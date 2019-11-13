أسرار صفقة الـ100 مليار دولار بين ترامب وأردوغان

13 نوفمبر 2019 - 10:38 ص

كشفت مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرض على نظيره التركي رجب أردوغان، صفقة تجارية بقيمة 100 مليار دولار؛ للالتفاف على العقوبات الأمريكية، على خلفية صفقة صواريخ "إس-400" الروسية.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر، أن المقترحات التي تهدف إلى تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، تضمنت رسالة وجهها الرئيس الأمريكي إلى نظيره التركي، الذي يزور حاليا واشنطن؛ لبحث المشكلات العالقة.

فيما رجحت المصادر، وفقا لـ"روسيا اليوم" أن تثير هذه المقترحات غضب الكونجرس الأمريكي، الذي أيد سبتمبر الماضي فرض عقوبات على تركيا؛ بسبب عملياتها العسكرية شمال سوريا.

يذكر أن صفقة أنظمة الدفاع الجوي الروسية، التي تسببت في أزمة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية بدأ تسلمها منتصف يوليو الماضي، فيما أعلن أردوغان، أنها ستعمل بشكل كامل في أبريل 2020.