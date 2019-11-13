» الإمارات.. مصرع طفلين في احتراق مركبة بأبوظبي

13 نوفمبر 2019 - 09:58 ص





أفادت وسائل إعلام إماراتية، أن طفلين شقيقين لقيا مصرعهما في احتراق مركبة وقع في أبو ظبي.

وحسب صحيفة البيان الإماراتية،ان التحقيقات مازالت جارية لمعرفة الأسباب والتحقيق في مصرع الطفلين "سنة ونصف" و3 سنوات"، بعد تركهما لوحدهما في السيارة بمنطقة الميناء بأبو ظبي.





وأعلنت شرطة أبوظبي عن بالغ أسفها لوقوع الحادث المؤلم، معبّرةً عن أحرّ التعازي وصادق المواساة لأسرة الطفلين.





كما قال العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، إن مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات تلقى بلاغًا بالحادثة، وتحركت على الفور فرق الإسعاف والإنقاذ والفرق المختصة الأخرى إلى الموقع وتعاملت مع الحادث.







