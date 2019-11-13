» فنانة شهيرة تتعرض لحادث سير وتعلق :"الحمدالله"

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منة فضالي
منة فضالي

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فيس بوك

حادث سير

منة فضالي

فاجأت الفنانة منة فضالي، متابعيها عبر صفحتها على "فيس بوك" بعبارة صادمة، حيث كتبت "حادثة.. الحمد لله"، ولم تكشف عن أي تفاصيل.

وكانت منة فضالى نشرت مؤخرًا صورة لها وعلقت عليها برسالة غامضة قائلة: "ذات يوم سأقرر فراق البعض ومحو البعض.. لن أواجه أحدا بأخطائه ولن أعاتب أحدا على تقصيره، فالجميع يدرك ما يفعله جيدا حتى وإن ادعى التودد ".

يذكر أن الفنانة منة فضالي تواصل تصوير فيلم "ماكو"، وهو يعتبر أول فيلم تدور معظم أحداثه تحت المياه، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهي قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد في رحلة في أعماق مياه البحر الأحمر .



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