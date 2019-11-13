تركي آل الشيخ: 6 مليون ونصف زائر لـ" موسم الرياض"

13 نوفمبر 2019 - 09:14 ص

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن عدد زوار"موسم الرياض" المقام حاليا، والذي وصل إلي 6 مليون ونصف زائر .

وقال آل الشيخ في تدوينة علي" تويتر" الحمد لله وصلنا إلي 6 ونص مليون زائر حتى اليوم".

جدير بالذكر أن موسم الرياض يعتبر أضخم المواسم الترفيهية في المملكة العربية السعودية ويستهدف حوالي 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ومن السياح القادمين من الخارج.



