  • الأربعاء 13 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:22 ص
بحث متقدم
الضحية

مرض مزمن يبريء كمسري قطار طنطا من واقعة ضحية الغرامة

سعد الحريري

بعد مقتل متظاهر لبناني.. هذا ما فعله الحريري

أسطول سيارات

ملك يهدي أسطولا من السيارات لزوجاته الـ 14

كابول

14 قتيلا وجريحا في انفجار سيارة مفخخة في كابول

هيثم زكي

صورة نادرة من حفل زفاف أحمد زكي وهالة فؤاد ..ومتابعون:"الله يرحمهم"

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ: 6 مليون ونصف زائر لـ" موسم الرياض"

هيثم زكي

"خلي أيمن يلحقني" آخر كلمات الراحل هيثم زكي لصديقه

الدولار

الدولار يتراجع ليسجل هذا الرقم

أحمد حسن يتحفظ على تشكيل مصر أمام الكاميرون

رد ناري من أحمد حسن على حديث ساويرس عن الحجاب

هيثم أحمد زكي

فنانة: رأيت هيثم أحمد زكي بالمنام .. وهذا ما دار بيننا

تركي آل الشيخ: 6 مليون ونصف زائر لـ" موسم الرياض"

الصفحة الأخيرة

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

رد غير متوقع من تركي آل الشيخ على منتقدى "موسم الرياض"

#

" آل الشيخ" يكشف عدد المصريين المشاركين بموسم الرياض

#

فيديو جديد لـ تركي آل الشيخ يثير ضجة

#

بالفيديو.. «آل الشيخ» يطالب بإحضار هذا الشخص فورًا

تويتر

تركي آل الشيخ

#اخبار السعودية

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن عدد زوار"موسم الرياض" المقام حاليا، والذي وصل إلي 6 مليون ونصف زائر .

وقال آل الشيخ في تدوينة علي" تويتر" الحمد لله وصلنا إلي 6 ونص مليون زائر حتى اليوم".

جدير بالذكر أن موسم الرياض يعتبر أضخم المواسم الترفيهية في المملكة العربية السعودية ويستهدف حوالي 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ومن السياح القادمين من الخارج.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الإمارات.. مصرع طفلين في احتراق مركبة بأبوظبي
» "بهاء أبو العطا" حي في فلسطين من جديد
» طلب إحاطة لوزير الكهرباء لإطلاق مدد الإشعارات والأجازات بدون أجر
» ملك يهدي أسطولا من السيارات لزوجاته الـ 14
» فنانة شهيرة تتعرض لحادث سير وتعلق :"الحمدالله"
» صدمة للأهلي بسبب "رمضان صبحي"
» خناقة بين الأهلي والزمالك على هذا اللاعب
» تفاصيل آخر استغاثة قام بها "هيثم أحمد زكي" قبل وفاته
» أخو هيثم أحمد زكي: تركته ورحلت لأن هذه السيدة فرقت بيننا
» خبر سعيد للأهلي وجمهوره قبل مواجهة النجم الساحلي
» محامية "فتاة العياط": قرار النائب العام "تاريخي"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:44 ص

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه