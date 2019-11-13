رد ناري من أحمد حسن على ساويرس عن الحجاب

أحمد عادل شعبان
رد النجم أحمد حسن - كابتن منتخب مصر السابق - على تصريحات رجل الأعمال نجيب ساويرس بشأن الحجاب.
وقال "حسن" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "أستاذ نجيب .. أتمنى إنك تخليك في البيزنس والمهرجانات بتاعتك أفضل".
وأضاف: "محدش طلب منك فتوى .. ماهو ربنا لو عاوزنا نلبس هدوم كان خلقنا بهدوم".
وكان "ساويرس" أثار جدلا كبيرًا بعد حديثه لموقع "إريبيان بيزنس" حول الحجاب ، حيث قال: "الله جميل يحب الجمال ولو كان أراد المرأة بحجاب لخلقها محجبة".
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