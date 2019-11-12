» أول رد على الفيديو التعليمي الذي يحتوي عبارات غير لائقة

عقب الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم السابق، على فيديو تعليمي على بنك المعرفة يحتوي على عبارات غير لائقة، قائلًا: "هذا الفيديو نشر منذ 6 أيام، وقامت الشركة المنتجة بحذفه، وهذا الأمر يعتبر بمثابة اعتذار".



وتابع "الجيوشي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "ألحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن النوايا الحسنة أحيانًا تنفذ بشيء من الرعونة، لافتَا إلى أن أغلب الفيديوهات المتواجدة على بنك المعرفة سليمة تمامًا ومترجمة من أصل أجنبي بلغة عربية فصيحة، لكن الفيديو الذي به بعض العبارات غير اللائقة، هو الوحيد تقريبًا المنتج مصريًا بشكل كامل.

