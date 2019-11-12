متحدث مجلس الوزراء يعلن خبراً ساراً للموظفين

12 نوفمبر 2019 - 10:20 م

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن انتقال الموظفين للعاصمة سيكون بتعاقد الوزارات المختلفة مع شركات لنقل الموظفين، أو من خلال دفع مقابل نقدي للموظف ويختار الوسيلة التي يرغب فيها، مؤكدًا أن هذا يتم دراسته.



وأضاف متحدث مجلس الوزراء - خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية إيمان الحصري- أن الدولة تعمل على توفير خطوط مواصلات من القاهرة للعاصمة الإدارية، موضحًا أن القطار المكهرب سيربط منطقة السلام بالعاشر من رمضان مرورًا بالعاصمة الإدارية.



وأشار متحدث مجلس الوزراء، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي أعلن اليوم عن خبر سار للموظفين، وقال إن هناك وحدات مخصصة للموظفين الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية، وأكد أن تلك الوحدات ستكون في مدينة بدر.

