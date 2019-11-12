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العراق.. إضرام النيران بمنزل قائمقام "الغراف" بذي قار

عرب وعالم

تظاهرات العراق
تظاهرات العراق

المصريون ووكالات

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أضرم محتجون مساء الثلاثاء، النيران بمنزل قائمقام قضاء "الغراف" شمالي محافظة ذي قار، جنوبي العراق، وفقا لمصدر أمني.
وقال المصدر في شرطة ذي قار، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "عشرات المتظاهرين أضرموا النيران بمنزل ضيدان العكيلي".
وأوضح المصدر أن "قوات الأمن المكلفة بحماية المنزل حاولت إبعاد المحتجين، لكنها لم تنجح".
وأشار إلى أن "قوات الأمن انسحبت من المكان خوفا من حدوث تصادمات مع المحتجين".
وفي وقت سابق الثلاثاء، عينت وزارة الداخلية قائدا جديدة لشرطة ذي قار، التي كانت مسرحا لأعمال عنف واسعة، تخللت احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة باليومين الماضيين.
ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.
ومنذ ذلك الوقت، سقط في أرجاء العراق 325 قتيلا و15 جريحا، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة.
ويرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول. -

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