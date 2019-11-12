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بومبيو يحث الحكومة العراقية على هذا الأمر الهام

حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على "الاستجابة" لمطالب المتظاهرين.
جاء ذلك في مكالمة هاتفية بين الجانبين، وفق بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، اطلعت عليه الأناضول.
وأبلغ بومبيو عبد المهدي بأن "المظاهرات السلمية هي عنصر أساسي في جميع الديمقراطيات".
واستنكر سقوط "قتلى بين المتظاهرين نتيجة القمع من جانب الحكومة العراقية واستخدام القوة المميتة بحقهم، فضلا عن التقارير التي تتحدث عن اختطاف المتظاهرين"، وفق البيان.
وحث وزير الخارجية الأمريكي، رئيس الحكومة العراقية على "اتخاذ خطوات فورية لمعالجة المظالم المشروعة للمتظاهرين من خلال سن الإصلاحات ومعالجة الفساد".
وأكد بومبيو من جديد "التزام الولايات المتحدة الدائم بدعم عراق قوي وذو سيادة ومزدهر بناءً على اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين"، كما تعهد بـ"بومبيو بمواصلة دعم قوات الأمن العراقية في محاربة داعش".
وكان البيت الأبيض قد دعا في بيان أمس إلى إجراء انتخابات مبكرة في العراق لنزع فتيل أزمة الاحتجاجات.
وفي وقت سابق اليوم، أعرب وزير العدل العراقي فاروق أمين عثمان، عن أسف حكومته لسقوط مئات القتلى خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد، مقرا بحدوث "انتهاكات فردية".
ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.
ومنذ ذلك الوقت، سقط في أرجاء العراق 325 قتيلًا و15 جريحاً، وفق إحصائية أعدتها الأناضول استناداً إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان) ومصادر طبية.
والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقط الضحايا خلال مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة ثانية.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة.
ويرفض عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولًا على بديل له، محذرًا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع" سيترك مصير العراق للمجهول. -

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