شاهد.. الأرصاد: التقلب يعود من السبت المقبل

12 نوفمبر 2019 - 08:20 م

قال خبير الأرصاد الجوية وحيد سعودي، إن موسم الخريف ما زال في بداياته، وتقلباته الجوية سريعة وحادة ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد مستمرة حتى نهاية الجمعة المقبل، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة انخفاض 4 درجات بداية من يوم الجمعة المقبل، وتصل إلى 27 درجة، ويستمر هذا الانخفاض ليصل إلى 25 درجة طوال الأسبوع.

وأوضح أنه بالرغم من سقوط الأمطار، إلا أنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية بكل قطاعات الدولة، أو المواطنين.



