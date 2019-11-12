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طبيب المنتخب يكشف مدة غياب «فتحي» عن الملاعب

الرياضة

حمدي فتحي
حمدي فتحي

أمير سعد

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المصريون

منتخب مصر

حمدى فنحى

كشف محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، مدة غياب حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، والفراعنة عن الملاعب على خلفية الإصابة، التي تعرض لها في مران الأمس.

وكان المنتخب الوطني قد أعلن أمس، الإثنين، إصابة حمدي فتحي، خلال مشاركته في المران المسائي، حيث أثبتت الأشعة التي أجراها أن إصابته عبارة عن قطع في غضروف الركبة.

وأوضح أبو العلا، أن حمدي فتحي سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين شهرين ونصف إلى 3 أشهر، حيث تتحدد المدة بشكل دقيق على إثر مدى استجابته للعلاج.

وسيجري حمدي فتحي، لاعب الأهلي، عملية جراحية يتحدد موعدها ومكانها بعد التنسيق بين مسؤولي المنتخب والنادي الأهلي، حيث سيتم عرض نجم خط الوسط على أحمد عبد العزيز، رئيس اللجنة الطبية بالقلعة الحمراء، خلال الساعات القادمة.

يُذكر أن المنتخب الوطني خاض مباراتين وديتين خلال الفترة الماضية تحت قيادة الجهاز الفني الجديد، الذي يقوده حسام البدري، نجح خلالها في الفوز على بتسوانا وليبيريا بهدف نظيف فى كل مباراة، كان أحرزهما حمدي فتحي.


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