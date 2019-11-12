» «تريزيجيه»: الأهلي له الفضل الأكبر في تألقي.. وهذا هو نجمي المفضل

12 نوفمبر 2019 - 06:24 م

كشف النجم محمود حسن تريزيجيه، صانع ألعاب فريق أستون فيلا الإنجليزي، والمنتخب الوطني، دور الأهلي في تكوين شخصيته كلاعب حالي في أقوى دوري بالعالم.

وقال «تريزيجيه»، في حوار أجراه مع الموقع الرسمي للنادي: «لقد ساعدني الأهلي كثيرًا، إنه فريق كبير في العالم العربي والإفريقي، كنت فخورًا باللعب هناك لمدة 14 عامًا، فزنا بالكثير من البطولات المحلية والإفريقية معًا، وقد خلقوا لي عقلية انتصارية عظيمة، كان يجب أن تفوز هناك، لا مجال للخسارة، ولا يمكنك أن تخسر أبدًا».

وواصل: «كان يجب أن تستمر في العمل الجاد حتى تساعد الفريق وتحافظ على مكانك في التشكيل الأساسي، لا تستسلم أبدًا، لقد وضع الأهلي لي أساسًا رائعًا في كرة القدم».

وعن قدوته في كرة القدم قال: «الظاهرة رونالدو، يا له من لاعب كرة قدم، كان لاعبي المفضل، كان مهاجمًا رائعًا وفتاكًا، عندما كنت صغيرًا، لعبت كمهاجم لمدة 9 سنوات، وتابعت رونالدو، لقد تعلمت الكثير منه، لقد سجل هدفًا رائعًا لبرشلونة من قبل حيث تخطى جميع اللاعبين الذين واجهوه».

في سياق آخر تحدث تريزيجيه عن شعوره لحظة تأهل المنتخب الوطني للمونديال، حيث قال: «لقد كان أفضل شعور في حياتي الكروية على الإطلاق، لم أشعر بالسعادة مثل هذا اليوم أبدًا، كان ما حدث غير معقول أبدًا».

وأتم: «لقد ساعدت بلدي في الوصول إلى كأس العالم بعد عدة سنوات من الانتظار، وكان هذا الشعور الأفضل في مسيرتي».