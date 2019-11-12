إنجاز جديد لـ«محمد صلاح».. تعرف عليه

12 نوفمبر 2019 - 05:21 م

حصل النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على المركز الثالث في جائزة جول 50 لعام 2019.

و جائزة “جول 50” عبارة عن جائزة سنوية تجمع أفضل 50 لاعباً من الذكور والإناث في العالم، حيث ينقسم اللاعبون إلى مجموعتين قوامهما 25 لاعباً ويتم تصنيفهم على إنجازاتهم خلال العام السابق.

و أدلي رؤساء التحرير والمراسلون من نسخ جول الـ42 في جميع أنحاء العالم بأصواتهم بناءً على مستويات اللاعبين في المباريات الكبيرة ويؤخذ بالاعتبار ما يقدمه اللاعبون على المستويين المحلي والدولي.



