» «مبابي» يقترب من الانتقال إلى ريال مدريد

12 نوفمبر 2019 - 04:50 م

اقترب كيليان مبابى صانع ألعاب فريق باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي من الانتقال إلى ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن مبابى حاول الارتباط بالممثلة الإسبانية إستر إكسبوزيتو، والمعروفة عالميًا باسم كارلا، وهو الاسم الذى شاركت به فى سلسلة "النخبة".

وأضافت الصحيفة أن مهاجم باريس سان جيرمان أعجب بآخر مشاركة للممثلة الإسبانية على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وهو ما أحدث ثورة على حساب الثنائى خلال الساعات الماضية، تزامنًا مع مطالبة الكثير من اللاعب بالتوقيع لصالح ريال مدريد.

وأوضحت أن العديد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعية،علقوا على هذا الحدث، ونصحوا كيليان مبابى بالانضمام إلى ريال مدريد خلال الصيف المقبل، من أجل الاقتراب أكثر من النجمة الإسبانية الشابة، وبالتالى الاستقرار فى العاصمة الإسبانية.