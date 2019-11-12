استشهاد 4 وإصابة 25 في قصف إسرائيلي على غزة

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غزة

ضحايا

القصف الاسرائيلى

لقي مواطن فلسطيني مصرعه، جراء غارة جديدة على قطاع غزة، من الغارات التي بدأت منذ ساعات الفجر، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 4 قتلى، و 25 مصابًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، التابعة لحركة حماس، التي تسيطر على القطاع، أشرف القدرة: «استشهد زكي محمد عدنان غنامة البالغ من 25 عامًا، في غارة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلية في بيت لاهيًا في شمال قطاع غزة"».

واستهدف الجيش الإسرائيلي بطائرة، فجر اليوم، ناشطين من حركة الجهاد الإسلامية، من وحدة إطلاق الصواريخ كانا يشكلان تهديدًا فوريًا، وذلك حسبما صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

ومن جانبها أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، العدوان الإسرائيلي المتصاعد على أبناء شعبنا العزّل والإعدامات الميدانية في قطاع غزة منذ فجر اليوم، والذي راح ضحيته العديد من الشهداء والجرحى.

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