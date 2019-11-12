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بعد طلاقها.. فنانة شهيرة تضع مواصفات زوجها المستقبلي

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ياسمين صبري
ياسمين صبري

محمد فضل

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كشفت الفنانة ياسمين صبري، عن مواصفات "فتى أحلامها"، الذي تتمنى أن ترتبط به مستقبلا.

وعرضت "صبري" خلال حلولها ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة"، من تقديم إسعاد يونس، أمس الاثنين، المذاع على فضائية "دي إم سي"، 15 صفة ترغب في أن تتوافر في عريسها المستقبلي، وهي: "طويل، لونه قمحي، جسمه رياضي (بدون كرش)، عينيه سودوان، شعره ناعم، لديه ذقن خفيفة، (هادي وراسي)، أفكاره متفتحة، رومانسي (بدون تلزيق)، شخص عادي وليس نجما، لديه مؤهل عالي، ويهتم بنفسه ولا يتغير شكله بعد الزواج، (بيتوتي) أي قليل الخروج من المنزل.

وواصلت: "يكون عنده شخصية قوية مش جبان ولا سلبي.. ومقتدر ماديا ليس غنيا ولا فقيرا، يعني يصرف علي ولن أصرف عليه.. فسننجب الكثير من الأطفال لو مظهره أمّور (وسيم)".

وكانت ياسمين صبري أعلنت طلاقها من زوجها في عام 2017، بعد زواج استمر 5 سنوات.

ولم يظهر الزوج السابق لياسمين صبري إلى جوار زوجته في أية مناسبة من قبل، ولم تنشر هي صورة واحدة تجمعه بها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واختصرت ياسمين صبري كل المعلومات المتاحة عنه، أثناء حلولها ضيفة في لقاء سابق مع برنامج "صاحبة السعادة"، حينما أعلنت أن اسمه "محمد" وتناديه بـ "دودي"، مثلما كان يطلق على "دودي الفايد"، كما أنه رجل رياضي طويل القامة، ويعتبر الركض رياضته المفضلة، إلا أن وزنه زاد بشدة حينما تزوجته بسبب طعامها، وهو ما دفعه لخسارة 20 كيلوغراما من وزنه إثر اتباع حمية غذائية قاسية.


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