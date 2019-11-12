أول تعليق من نتنياهو على اغتيال القيادي الفلسطيني

12 نوفمبر 2019 - 01:29 م

في أول تعليق له على اغتيال القيادي في حركة الجهاد الفلسطينية بهاء أبو العطا، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن قرار الاغتيال اتخذ بالإجماع في اجتماع المجلس الوزاري المصغر قبل أسبوع.

وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الجولة الجديدة من القتال بين إسرائيل وغزة قد تستغرق وقتًا، مضيفًا: "إسرائيل غير معنية بالتصعيد مع غزة لكننا سنقوم بكل ما هو مطلوب للدفاع عن أنفسنا".

وقالت القناة 12 العبرية إن قرار اغتيال القيادي البارز في سرايا القدس بهاء أبو العطا تم اتخاذه منذ حادثة هروب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من حفله الانتخابي في أسدود قبل شهرين على وقع إطلاق الصواريخ.

جدير بالذكر، أن الإعلام الإسرائيلي تداول قبل شهرين، مقاطع مصورة تظهر هروب نتنياهو أثناء انطلاق صفارات الإنذار في محيط غلاف غزة، وذلك خلال تواجده في مؤتمر انتخابي في أسدود.