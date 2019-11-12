  • الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:33 م
بحث متقدم
مقتل 14 شخصا بحريق حافلة في الصين

شاهد.. صاروخ يستهدف حافلة إسرائيلية

القتل تعزيرا

السعودية.. أمر ملكي بالقتل تعزيرًا لمواطن بحريني

معركة مع معلم داخل مدرسة

الكويت.. معركة بين ولي أمر وأبنائه مع معلم.. لن تتخيل السبب

فيديو..نتياهو يرحب بممثل مصر في المؤتمر الصهيوني لتهويد القدس

أول تعليق من نتنياهو على اغتيال القيادي الفلسطيني

الفيل بن لادن

بعد مجزرة بشرية.. طائرة درون تقبض على الفيل "بن لادن"

"الكاف" يخطر الأهلي بموعد قرعة دوري الأبطال

مفاجآت فى قرعة "الكونفدرالية"

فنان مغربي يعثر على قبر والده

شاهد.. فنان شهير يعثر على قبر والده بعد 38 عاما

عطارد

فيديو يوثق لحظة عبور عطارد أمام الشمس في مصر

أغرب قضية خلع: زوجي كان بيعقمني قبل الاقتراب مني

أغرب قضية خلع: زوجي كان بيعقمني قبل الاقتراب مني

ضحية القطار

تشييع جثمان ضحية قطار طنطا

أول تعليق من نتنياهو على اغتيال القيادي الفلسطيني

الحياة السياسية

فيديو..نتياهو يرحب بممثل مصر في المؤتمر الصهيوني لتهويد القدس
فيديو..نتياهو يرحب بممثل مصر في المؤتمر الصهيوني لتهويد القدس

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من "عواد" على إصابته

#

أول تعليق من "السيسي" على تأخر تنفيذ "الأدنى للأجور"

#

أول تعليق من الملك سلمان وولي العهد على مقتل حارسه الشخص

#

أول تعليق من مرتضى على استبعاد الزمالك من أفريقيا

في أول تعليق له على اغتيال القيادي في حركة الجهاد الفلسطينية بهاء أبو العطا، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن قرار الاغتيال اتخذ بالإجماع في اجتماع المجلس الوزاري المصغر قبل أسبوع.

وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الجولة الجديدة من القتال بين إسرائيل وغزة قد تستغرق وقتًا، مضيفًا: "إسرائيل غير معنية بالتصعيد مع غزة لكننا سنقوم بكل ما هو مطلوب للدفاع عن أنفسنا".

وقالت القناة 12 العبرية إن قرار اغتيال القيادي البارز في سرايا القدس بهاء أبو العطا تم اتخاذه منذ حادثة هروب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من حفله الانتخابي في أسدود قبل شهرين على وقع إطلاق الصواريخ.

جدير بالذكر، أن الإعلام الإسرائيلي تداول قبل شهرين، مقاطع مصورة تظهر هروب نتنياهو أثناء انطلاق صفارات الإنذار في محيط غلاف غزة، وذلك خلال تواجده في مؤتمر انتخابي في أسدود.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بشرى سارة من الجمارك: تقليص زمن الإفراج وخفض أسعار السلع بالأسواق
» سعودية تستغيث بالملك سلمان وولي العهد.. لهذا السبب
» وزير النقل: نستهدف تقوية الروابط بين البلاد العربية
» ردًا على مرضه.. أنغام تتعاون مع رامى جمال بهذا الأمر
» رد جريء من"وعد" عن احتضانها لـ"نجم السعودية"
» كارثة.. الحرائق تقترب من منازل "سيدني"
» إضراب شامل بغزة عقب اغتيال قيادي بسرايا القدس
» فنان شهير يكشف حقيقة وفاة "هادي الجيار"
» شوقي غريب يكشف سر اختفائه لحظة هدف غانا الثاني
» شوبير: علاء علي عانى من شلل تام قبل وفاته
» ساويرس يثير الجدل بحديثه عن الحجاب والنقاب

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:42 م

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:24

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه