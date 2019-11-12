بعد مجزرة بشرية.. طائرة درون تقبض على الفيل "بن لادن"

12 نوفمبر 2019 - 01:22 م

بعد قتله 5 أفراد بولاية آسام البرية في الهند تمكنت قوات الحماية البرية من القبض على الفيل الشهير بـ"بن لادن".

وكان خبراء قد تمكنوا من إلقاء القبض على الفيل عبر استخدام طائرة درون، وأفيال مستأنسة بعد البحث عنه لعدة أيام.

وبعد العثور عليه تم رميه بحقن مخدرة، حيث يجري حاليًا نقله إلى غابات بعيدة عن التجمعات البشرية.

وكان الفيل الذي أطلق عليه "بن لادن"، قد أثار الذعر بتدمير المزارع وقتل الأشخاص.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن أهالي القرية يبحثون حاليًا عن الفيل، في محاولة منهم لنقله إلى غابة لا يعيش فيها بشر.

كانت القوات الأمنية قد أطلقت حملة سابقة لمقتل الفيل الملقب بـ"بن لادن"، لكن تبين أنه حيوان غير الفيل المطلوب.