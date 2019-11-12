مفاجآت فى قرعة "الكونفدرالية"

12 نوفمبر 2019 - 12:47 م





أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقامة الآن بمقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" عن وقوع المصري وبيراميدز فى مجموعة واحدة.





وضمت المجموعة كلا من: نواذيبو (موريتانيا) و رينجرز (نيجيريا) و بيراميدز (مصر) والمصرى (مصر).







ونتج عنها المجموعات الأربع التالية:





المجموعة الأولى: نواذيبو (موريتانيا) - بيراميدز (مصر) - إينوجو رينجرز (نيجيريا) - المصري (مصر)





المجموعة الثانية: النصر (ليبيا) - بيدفيست (جنوب إفريقيا) - دجوليبا (مالي) - هورويا (غينيا)





المجموعة الثالثة: موتيما بيمبي (الكونغو الديموقراطية) - إيساي (بنين) - زاناكو (زامبيا) - نهضة بركان (المغرب)





المجموعة الرابعة: بارادو (الجزائر) - سان بيدرو (كوت ديفوار) - حسنية أكادير (المغرب) - إنيمبا (نيجيريا)





وينطلق دور المجموعات في 29 نوفمبر بينما تجري مباريات الجولة الثانية في 7 ديسمبر، الثالثة 28 ديسمبر، الرابعة 15 فبراير، الخامسة 22 فبراير، والسادسة 7 مارس.





ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الذي تجري مبارياته في النصف الأول من إبريل 2020.







