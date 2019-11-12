  • الخميس 14 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:45 ص
بحث متقدم
محمود شاهين مدير مركز التحاليل و الهيئة العامة للأرصاد الجوية

" بكرا مش سهل"..تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين

نجيب ساويرس

ساويرس: غسلت صحون في أكثر من دولة

شوقى غريب

الموعد والقنوات الناقلة لمنتخب مصر الأوليمبي والكاميرونى

قرار جمهوري

الرئيس السيسي يصدر قراراين جمهوريين .. تعرف عليهما

حسام البدرى

"الفراعنة" يفتتح مشوار أمم أفريقيا بمواجهة كينيا

مدحت مختار رئيس هيئة الاستشعار سابقا

" مش هتسمعوهم تاني"..مسئول يزف خبر سار للمصريين

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

برعاية مصر..وقف إاطلاق النار في غزة

الدولار

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية

حادث إيتاي البارود

مفاجأة مدوية عن صاحب أرض "ماسورة الوقود" بإيتاي البارود

شريف عامر

سيدة تحرج شريف عامر: الناس بتقول عليكم ناهبين البلد

إضراب شامل بغزة عقب اغتيال قيادي بسرايا القدس

الحياة السياسية

حركة "الجهاد الإسلامي" ترفض مبادرة مصر للتهدئة
حركة "الجهاد الإسلامي" ترفض مبادرة مصر للتهدئة

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

غزة.. اغتيال قيادي بارز وزوجته في قصف إسرائيلي

#

تعليق ناري من «حماس» بشأن محاولة اغتيال «سليماني»

#

"فتح": إضراب شامل بالأراضي الفلسطينية

#

الاتحاد الأوروبى يهاجم إسرائيل فى بيان مهم

إسرائيل

فلسطين

اغتيال

حركة

الجهاد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن حركة الجهاد الإسلامي بدأت مراسم تشييع القائد في الجناح العسكري بهاء أبو العطا والذي اغتالته إسرائيل فجر اليوم وزوجته، ومن المقرر تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر من المسجد العمري الكبير وسط مدينة غزة، انطلاقا من مشفى الشفاء.

ويشهد الوضع الميداني، استمرار عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة نحو المستوطنات المحيطة بقطاع غزة إضافة إلى تل أبيب والخضيرة وعسقلان.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي إطلاقها رشقات صاروخية نحو تل أبيب والخضيرة والقدس المحتلة وعسقلان وسيديروت ضمن ردودها على اغتيال ابو العطا.

وتدوي انفجارات عنيفة من حين لآخر في أجواء قطاع غزة ناجمة عن محاولات القبة الحديدة التصدي لصواريخ المقاومة.

وعلقت وزارة التربية والتعليم في القطاع عمل المدارس الحكومية والخاصة إضافة إلى قرار من الجامعات توقف العمل فيها.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية الإضراب الشامل في قطاع غزة حدادًا على روح الشهيد باستثناء وزارة الصحة.

وفي وقت لاحق قامت طائرات الاحتلال بقصف أراضي زراعية شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وشرق قرية جحر الديك وسط القطاع.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» السكة الحديد: هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم
» هجوم جديد على أسما شريف منير..والأخيرة:"مش عاجبك امشي"
» الزمالك يواجه الأميرية وديًا على ملعب النادي
» رانيا يوسف :"أنا مبسوطة بالشتيمة"
» تعليق صادم من خطيبة هيثم أحمد زكي بعد وفاته
» وفاة فنان شهير .. والعزاء بمسجد عمر مكرم
» والدة محمد الشرنوبي تهاجم أمل رزق: ممكن أرد عليكي رد صح
» بعد رامي جمال .. فنانة تعلن إصابتها بمرض يشوه الوجه
» رسميًا.. تعديل موعد انطلاق «خليجي 24»
» الذهب يستقر والدولار يتراجع في نهاية التعاملات
» القبض على المتسبب في حريق إيتاي البارود

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:44 ص

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه