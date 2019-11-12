  • الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:41 ص
بحث متقدم
الأردن تبدأ النظر بقضية "أول متهمة" بتأييد داعش

الأردن يحبط استهداف مسئولين بسفارتي أمريكا وإسرائيل

الطائرالاسود

60 عامًا.. عمر أسرع طائرة في العالم

اغتيال القيادي بسرايا القدس بهاء أبو العطا

غزة.. اغتيال قيادي بارز وزوجته في قصف إسرائيلي

جيمى كارتر

تدهور حالة الرئيس الأمريكي الأسبق ونقله للمستشفى

عملية طعن لفرقة مسرحية بالرياض

شاهد.. عملية طعن لفرقة مسرحية بالرياض

كامل الوزير

الوزير: ناس لابسة بدل وبيركبوا بدون تذاكر

الالتهاب الرئوي عند الاطفال

مقتل طفل كل 39 ثانية بـ"الوباء المنسي"

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

علاء علي

آخر ما كتبه علاء علي قبل وفاته بساعات: قلبي واجعني

الراحل هيثم أحمد زكي

أخو هيثم أحمد زكي يفجر مفاجأة: كان ناوي يعتزل لهذا السبب

تعرف على مواعيد تأخيرات قطارات السكة الحديد اليوم

الحياة السياسية

قطارات
قطارات

علي محمود

أخبار متعلقة
#

تأخيرات قطارات السكة الحديد المتوقعة اليوم

#

تعرف على مواعيد تأخيرات قطارات السكة الحديد اليوم

#

تأخيرات قطارات السكة الحديد المتوقعة اليوم

#

تأخيرات قطارات السكة الحديد المتوقعة اليوم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء؛ نظرًا لما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط تساهم في تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور؛ حيث جاءت كالتالي:

 أولاً- خط "القاهرة- الإسكندرية".

متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة.

 ثانيًا- خط "القاهرة- السد العالي".

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- "القاهرة- أسيوط" مدة 40 دقيقة.

- "أسيوط- أسوان" مدة 40 دقيقة.

 ثالثًا- خط  "بنها- بورسعيد".

متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة.

 رابعًا- خط  "طنطا- المنصورة- دمياط". 

متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة.  

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب؛ نتيجة هذه التأخيرات؛ بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك، وأعمال تطوير نظم الإشارات، والمزلقانات، والمحطات؛ من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» كارثة.. الحرائق تقترب من منازل "سيدني"
» إضراب شامل بغزة عقب اغتيال قيادي بسرايا القدس
» فنان شهير يكشف حقيقة وفاة "هادي الجيار"
» شوقي غريب يكشف سر اختفائه لحظة هدف غانا الثاني
» شوبير: علاء علي عانى من شلل تام قبل وفاته
» ساويرس يثير الجدل بحديثه عن الحجاب والنقاب
» "آل الشيخ" ينعى علاء علي بكلمات مؤثرة.. هذا ما قاله
» تصريحات نارية لـ"ساويرس" عن ليليان داوود وسد النهضة
» "الأرصاد" تكشف: هذا هو موعد انخفاض الحرارة
» "الديهي": مصر حققت طفرة وتغيير نوعي في ضبط الأسعار
» توجيه عاجل من «السيسي» بشأن الأسعار والتموين

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:44 ص

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:24

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه