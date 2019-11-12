كارثة.. الحرائق تقترب من منازل "سيدني"

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حذرت وحدات الإطفاء سكان مدينة سيدني الأسترالية من انتشار الحرائق لتصل إلى مساكنهم، خاصة بعد وصول الحرائق لأماكن قريبة منها.

في سياق متصل قام رجال الإطفاء برش مواد مانعة للاشتعال على الأشجار وأسطح المنازل في ضاحية قريبة من مكان الحريق حتى لا ينتشر.

يذكر أن السلطات أعلنت أن حريقًا خرج عن السيطرة في ضواحي سيدني،  مضيفة أن هناك حرائق أخرى تمت السيطرة عليها، كما اتنشر رجال الإطفاء في المنطقة لحماية المنازل.

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