آخر ما كتبه ضحية قطار كفر الزيات على "فيس بوك" قبل وفاته

12 نوفمبر 2019 - 06:47 ص

توفي الشاب أحمد مبروك بعد سقوطه من القطار في أعقاب قيام رئيس قطار كفر الزيات بمطالبته ببطاقته لتحرير غرامة تدخين.



وبمراجعة حساب الراحل على "فيس بوك" ، تبين أن آخر تدويناته عرض فيها مساعدة أهل قريته في أي شيء له علاقة بهمنته التمريض.



وقال في حسابه بـ"فيس بوك" : "بدون أي مقدمات... روى أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف، وخير النَّاس أنفعهم للنَّاس)".



