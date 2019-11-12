فاطمة سامورا تشيد بتنظيم مصر لبطولة أفريقيا تحت 23 عامًا

أشادت السنغالية فاطمة سامورا، أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، رئيس لجنة الفيفا المشرفة على الاتحاد الإفريقي «كاف»، بتنظيم بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 في مصر.



ووجهت «سامورا»، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بالإضافة لمسئولي اللجنة المنظمة للمسابقة، على المظهر المشرف، والاستقبال الرائع لها، خلال حضورها مباراة مصر وغانا باستاد القاهرة الدولي، مساء الإثنين، والتي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 3-2، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى للمسابقة.

