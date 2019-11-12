» "آل الشيخ" ينعى علاء علي بكلمات مؤثرة.. هذا ما قاله

12 نوفمبر 2019 - 12:20 ص

نعى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، اللاعب علاء على، نجم الزمالك السابق، الذي وافته المنية، الاثنين، عن عمر يناهز 31 سنة، بعد صراع مع مرض السرطان.

