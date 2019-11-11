مخزون إيران من اليورانيوم ينتهك الاتفاق النووي

11 نوفمبر 2019 - 10:20 م

أفادت وكالة الطاقة الذرية، الإثنين، بأن مخزونات إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب تستمر في تجاوز الاتفاق النووي الموقع مع القوى الغربية عام 2015.



جاء ذلك في تقرير ربع سنوي سري قدمته الوكالة الذرية للدول الأعضاء.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن التقرير أن "مخزونات إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوزت الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى الكبرى".

وأضاف التقرير أن "إيران باتت تخصّب اليورانيوم (ترفع نسبة النظير 235) بنسبة تصل إلى 4.5%، وهي أكثر من الحد المسموح به عند 3.67%".

ولفت تقرير الطاقة الذرية إلى أن "مخزونات إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب بلغ حتى 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، 372.3 كغ، مقارنة بـ241.6 كغ حتى 19 أغسطس / آب الماضي، متجاوزا بذلك الحد المسموح 202.8 كغ".