» جريمة مخلة.. الحكم بحبس روسية 15 عامًا بالكويت

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قضت محكمة كويتية، اليوم الاثنين، بسجن مواطنة روسية، تدعى ماريا لازاريفا 15 عامًا، بتهمة الاستيلاء على المال العام. وأصدرت محكمة الجنايات حكمها السابق، على كل من رئيس مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل، سعيد دشتي، ونائبته الروسية ماريا لازاريفا. كذلك قضت، برد مبلغ 719 ألف دينار (2372700 دولار) للمتهمة الروسية و350 ألف دينار (1155000 دولار) لرئيس مجلس الشركة، وتغريمهما متضامنين 2 مليون و138 ألف دينار (7055400 دولار).

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